Großaktionär verlangt ergebnisoffenen Dialog mit Unicredit

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fondsgesellschaft Union Investment fordert von der Commerzbank Dialogbereitschaft mit der italienischen Unicredit. «Eine Zusammenarbeit mit der Unicredit – in welcher Form auch immer – muss nicht zum Schaden der Commerzbank sein», schrieb Fondsmanagerin Alexandra Annecke. «Deshalb erwarten wir die Bereitschaft zum ergebnisoffenen Dialog.» Union Investment agiert als Fondsanbieter der Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland und hält rund 1,5 Prozent der Anteile an der Commerzbank.