Großbrand bei Grillanzünder-Hersteller
Erneut brennt es bei einem Grillanzünder-Hersteller in Alsfeld. Die Bevölkerung wird vor giftigem Brandrauch und Explosionsgefahr gewarnt. Ob es Verletzte gibt, ist zunächst unklar.
Alsfeld (dpa/lhe) - Bei einem Grillanzünder-Hersteller in Alsfeld (Vogelsbergkreis) ist ein Großbrand ausgebrochen. In einer über das Warnportal des Bundes veröffentlichten Gefahrenmeldung warnt die Leitstelle Vogelsberg vor giftigem Brandrauch. Die Bevölkerung wird aufgefordert, das Gebiet zu meiden, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.
Betroffen sind das Betriebsgelände und die umliegenden Straßen im Gewerbegebiet Jahnstraße. Die Schutzmaßnahmen gelten der Warnmeldung zufolge, bis die Rauchentwicklung und die Explosionsgefahr unter Kontrolle sind.
Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz. Sie waren gegen 22.20 Uhr alarmiert worden. Angaben zu möglichen Verletzten, zur Brandursache und zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.
Erst am 30. Dezember 2025 hatte es bei dem Unternehmen in Alsfeld gebrannt.