Feuer

Großbrand in Gutach - Bahnstrecke teils gesperrt

Ein Bauernhaus steht lichterloh in Flammen. Einsatzkräfte kämpfen gegen das Feuer. Auch mehrere Gebäude, ein Waldstück und eine Bahnstrecke sind betroffen.

Wann die Löscharbeiten beendet sein werden, ist unklar. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Wann die Löscharbeiten beendet sein werden, ist unklar. (Symbolbild)

Gutach/Schwarzwaldbahn (dpa/lsw) - Ein Großbrand im Ortenaukreis hält Einsatzkräfte der Feuerwehr in Atem. In der Nacht auf Montag ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Bauernhaus in Gutach (Schwarzwaldbahn) in Brand geraten. Das Gebäude brenne inzwischen in voller Ausdehnung, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Zwei Menschen wurden demnach bislang leicht verletzt.

Die Flammen hätten schnell auf angrenzende Gebäude sowie ein Waldstück übergegriffen. Auch die nahe gelegenen Bahnschienen der Schwarzwaldbahn wurden bis auf weiteres gesperrt, wie es weiter hieß. Ein schnelles Ende der Löschmaßnahmen sei aktuell nicht abzusehen.

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