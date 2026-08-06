Brennendes Wohnmobil setzt Waldstück neben A3 in Flammen
Rauch steigt von einem Wohnmobil auf - auch die Bremsen funktionieren nicht mehr richtig. Kurze Zeit später steht das ganze Fahrzeug lichterloh in Flammen. Das hat gleich mehrerlei Folgen.
Niedernhausen (dpa/lhe) - Ein brennendes Wohnmobil hat ein Waldstück neben der Autobahn 3 im Rheingau-Taunus-Kreis in Brand gesetzt und damit einen kilometerlangen Stau ausgelöst. Das Fahrzeug sei auf der Fahrbahn bei Niedernhausen komplett ausgebrannt, teilte die Polizei mit. Auch zwei Propangasflaschen seien durch das Feuer am Mittwochabend explodiert.
Die Flammen griffen den Angaben zufolge auch auf Büsche und Sträucher einer angrenzenden Böschung über. Insgesamt sollen rund 2.500 Quadratmeter Wald in Flammen gestanden haben. Feuerwehrleute löschten den Brand. Während des Einsatzes war die Autobahn für mehrere Stunden gesperrt. Es kam zu einem rund vier Kilometer langen Stau.
Der Fahrer hatte den Brand laut Polizei selbst bemerkt, als plötzlich während der Fahrt Rauch aufstieg und die Bremsen nicht mehr richtig funktionierten. Daraufhin habe er das Fahrzeug auf dem Standstreifen ausrollen lassen. Verletzt wurde niemand.