Wohnmobil fängt Feuer und verursacht 500.000 Euro Schaden

Baienfurt (dpa/lsw) - Eine halbe Million Euro Schaden hat ein brennendes Wohnmobil in Baienfurt (Kreis Ravensburg) verursacht. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Das Wohnmobil fing demnach aus noch ungeklärten Gründen Feuer. Es seien dann vermutlich die Gasflaschen explodiert, wodurch der Carport, in dem das Wohnmobil untergebracht war, auch in Flammen aufging. Fünf umliegende Häuser wurden laut den Angaben des Sprechers bei dem Brand durch Ruß und Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Hitze seien zum Teil außerdem die Scheiben der Häuser kaputtgegangen.