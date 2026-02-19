Brände

Rund 500.000 Euro Schaden bei Brand in Mehrfamilienhaus

Mitten in der Nacht müssen sieben Menschen ihr Zuhause verlassen. Das Feuer am Flachdach stellt die Feuerwehr vor eine Herausforderung.

Feuerwehrleute löschten die Flammen. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Feuerwehrleute löschten die Flammen. (Symbolbild)

Bad Überkingen (dpa/lsw) - Rund eine halbe Million Euro Schaden ist bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses im Kreis Göppingen entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt mussten sieben Menschen das Gebäude in Bad Überkingen in der Nacht verlassen. Das Feuer brach demnach in dem Flachdach des Hauses aus. Wegen der Dachkonstruktion sei das Löschen für die Feuerwehr schwierig gewesen, hieß es weiter. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar
Brände

Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Feuer im Keller, 250.000 Euro Schaden - und plötzlich stehen mehrere Menschen ohne Zuhause da.

11.09.2025

Werkstattbrand in Eschborn - 500.000 Euro Schaden
Brände

Werkstattbrand in Eschborn - 500.000 Euro Schaden

Polizisten auf Streife nehmen mitten in der Nacht Rauchgeruch wahr. Was sie daraufhin in einer Lagerhalle entdecken, sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehr.

03.09.2025

Mehrfamilienhaus in Brand - 400.000 Euro Schaden
Feuer in Aalen

Mehrfamilienhaus in Brand - 400.000 Euro Schaden

Am Abend wird die Feuerwehr über einen Brand in einem Haus in Aalen informiert. Auch der Bahnverkehr ist betroffen. Der Schaden ist in sechsstelliger Höhe.

21.08.2025

500.000 Euro Schaden bei Brand von Mehrfamilienhaus
Feuer in Meßkirch

500.000 Euro Schaden bei Brand von Mehrfamilienhaus

Großbrand in der Innenstadt: Im Kreis Sigmaringen bricht am Wochenende ein Feuer aus. Der Schaden ist enorm. Nun beginnt die Suche nach der Ursache.

06.07.2025

200.000 Euro Schaden nach Brand in Mehrfamilienhaus
Landkreis Böblingen

200.000 Euro Schaden nach Brand in Mehrfamilienhaus

Ein Mehrfamilienhaus gerät in Brand. Die Bewohner bleiben unverletzt – doch der Schaden ist hoch.

22.06.2025