Einsatz der Feuerwehr

Großbrand in leerstehendem Gasthof bei Darmstadt – Polizei ermittelt

Die Feuerwehr kämpft gegen eine Ausbreitung der Flammen auf ein Waldstück im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Zur Brandursache laufen Ermittlungen.

An dem Einsatz waren insgesamt 60 Feuerwehrkräfte beteiligt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
An dem Einsatz waren insgesamt 60 Feuerwehrkräfte beteiligt. (Symbolbild)

Weiterstadt. (dpa/lhe) In einem leerstehenden ehemaligen Gasthof im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das gesamte Gebäude in Weiterstadt bereits in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit.

Insgesamt sind demnach rund 60 Feuerwehrleute aus mehreren Städten und Gemeinden im Landkreis an dem Einsatz beteiligt. Ziel sei es, eine Ausbreitung des Feuers auf den umliegenden Wald zu verhindern. Die Polizei geht von einem hohen Sachschaden aus. Zur Ursache des Brandes laufen Ermittlungen.

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