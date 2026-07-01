Oberschwaben

Großbrand in Müllanlage - rund 1,5 Millionen Euro Schaden

Die Feuerwehr muss wegen eines Brandes in Bad Saulgau mit 165 Einsatzkräften ausrücken - und warnt Anwohner wegen starker Rauchentwicklung. Zur Ursache des Feuers gibt es einen Verdacht.

Bei dem Großbrand in Oberschwaben entstand ein Sachschaden von rund 1,5 Millionen Euro. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Bei dem Großbrand in Oberschwaben entstand ein Sachschaden von rund 1,5 Millionen Euro. (Symbolbild)

Bad Saulgau (dpa/lsw) - Bei einem Großbrand in einer Müllverwertungsanlage in Bad Saulgau ist ein Schaden von geschätzt rund 1,5 Millionen Euro entstanden. Wegen der starken Rauchentwicklung warnte die Feuerwehr vorsorglich die Anwohner, wie die Polizei mitteilte. Messungen ergaben später jedoch keine Hinweise auf eine Gefahr für die Bevölkerung. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Polizei waren in der Halle eine Müllumladestation und rund 300 Kubikmeter Gewerbemüll in Flammen aufgegangen. Während die mit 165 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr den Brand bekämpfte, stürzte die Deckenkonstruktion der Halle ein.

Als mögliche Brandursache könnte laut Polizei die Selbstentzündung eines Akkus infrage kommen.

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