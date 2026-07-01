Großbrand in Müllanlage - rund 1,5 Millionen Euro Schaden

Bad Saulgau (dpa/lsw) - Bei einem Großbrand in einer Müllverwertungsanlage in Bad Saulgau ist ein Schaden von geschätzt rund 1,5 Millionen Euro entstanden. Wegen der starken Rauchentwicklung warnte die Feuerwehr vorsorglich die Anwohner, wie die Polizei mitteilte. Messungen ergaben später jedoch keine Hinweise auf eine Gefahr für die Bevölkerung. Verletzt wurde niemand.