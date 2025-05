Große Abschiedsgala für Thomas Müller

München (dpa) - Wird es am großen Thomas-Müller-Tag mit der Meisterschale Tränen geben? Für die Münchner Club-Ikone und den FC Bayern steht ein emotionaler Abschied bevor. Zum letzten Mal in seiner großen Karriere wird der Fan-Liebling in seiner Fußball-Heimat auflaufen. Der 35-Jährige, der den deutschen Rekordmeister im Sommer nach einem Vierteljahrhundert verlässt, kann nach dem letzten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Allianz Arena im Konfettiregen zum 13. Mal als deutscher Meister jubeln.