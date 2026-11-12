Auf Weihnachtsmärkten

Große Preisunterschiede bei städtischen Weihnachtsbäumen

Vor Beginn der Weihnachtsmärkte präsentieren die hessischen Städte ihre zentralen Weihnachtsbäume. Die Kosten für Baum, Transport und Dekoration gehen weit auseinander.

Der Weihnachtsbaum in Frankfurt wurde zwar Frei Haus geliefert, je nach Aufwand kann die Dekoration aber teuer werden. Foto: Hannes P. Albert/dpa
Der Weihnachtsbaum in Frankfurt wurde zwar Frei Haus geliefert, je nach Aufwand kann die Dekoration aber teuer werden.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Kurz vor Start der Weihnachtsmarktzeit stellen die hessischen Großstädte ihre zentralen Weihnachtsbäume auf – mit großen Kostenunterschieden. Der größte Weihnachtsbaum der hessischen Städte steht in Frankfurt. Mit 27 Metern überstrahlt er den Römerberg. «Nikolaus» stammt aus der Gemeinde Wald-Königsleiten im österreichischen Pinzgau. 

Der Baum war ein Geschenk der Gemeinde, selbst den Transport nach Frankfurt hat der Tourismusverband Wald-Königsleiten übernommen. Für die Stadt fielen daher nur noch Kosten für den Aufbau des Baumes sowie für die Dekoration an. Die Kosten dafür sind laut Sprecherin der Stadt stark vom Aufwand abhängig, dazu gehören etwa auch Schäden. Die Stadt rechnet mit Kosten zwischen 30.000 und 50.000 Euro.

Noch teurer war der Weihnachtsbaum aus Wiesbaden: Der Baum war zwar grundsätzlich kostenfrei, allerdings rechnet die Stadt für das Fällen, den Transport, das Schmücken und die Entsorgung mit Kosten von 70.000 bis 75.000 Euro.

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Viele Bäume sind kostenfrei

Die meisten Bäume der Großstädte stammen aus Gärten oder von privaten Anbietern und sind grundsätzlich kostenfrei. Eine Ausnahme ist die Stadt Hanau: Die beiden Weihnachtsbäume auf dem Marktplatz kosteten etwa 9.000 Euro. Für Dekoration und Transport wurden weitere 2.700 Euro ausgegeben.

Damit liegen die Kosten der Stadt Hanau unter den Kosten anderer hessischer Städte: In Marburg kosten Dekoration und Aufbau der vier großen Bäume etwa 5.000 Euro, der Weihnachtsbaum auf dem Kasseler Königsplatz rund 9.000 Euro und für die beiden Weihnachtsbäume in Fulda sogar etwa 13.000 Euro.

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