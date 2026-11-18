Ulm (dpa) - Mit zahlreichen Einsatzkräften führt die Polizei in einem Ulmer Hochhaus eine Razzia durch. Im Universum Center laufen umfangreiche Maßnahmen, bei denen Personen und teilweise auch Geschäftsräume überprüft und durchsucht werden, wie die Polizei mitteilte. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht.

Ziel der Aktion sei es, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festzustellen sowie Strukturen aufzudecken, die solche Taten begünstigten. Kontrolliert werden die öffentlich zugänglichen Bereiche im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss.

Foto: Jason Tschepljakow/dpa Vermummte Polizisten waren im Einsatz.

Unterstützt wird die Polizei vom Polizeipräsidium Einsatz. Auch der Zoll und die Stadt Ulm seien vor Ort. Sie wollen mögliche Verstöße gegen Einfuhr- und Lebensmittelgesetze sowie gegen das Gewerberecht verfolgen. Rund um das Center müsse während des Einsatzes mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum