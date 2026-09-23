Hubschrauber im Einsatz

Großeinsatz am Bundesgerichtshof – Mann klettert über Zaun

Zeugen schlagen Alarm, als ein Mann über einen Bauzaun am Bundesgerichtshof klettert. Die Polizei startet eine aufwendige Suche. Was hinter dem Einsatz steckt.

Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot das Gelände ab. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot das Gelände ab. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Mann ist am Bundesgerichtshof in Karlsruhe über einen Bauzaun geklettert und hat so einen Großeinsatz ausgelöst. Er befand sich Polizeiangaben zufolge in einem psychischen Ausnahmezustand. Zuerst hatten die «Badischen Neuesten Nachrichten» berichtet.

Zeugen beobachteten demnach am Dienstagabend, wie der Mann über die Absperrung stieg und verständigten die Polizei. Die Beamten rückten mit mehreren Streifenwagen an und suchten anschließend das Gelände ab. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. 

Sie fanden den Mann schließlich im Garten außerhalb des sicherheitsgeschützten Bereichs, wie die Polizei mitteilte. Er wurde zunächst festgenommen und anschließend in eine psychiatrische Klinik gebracht.

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