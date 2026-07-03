Auseinandersetzung

Großeinsatz der Polizei nach Streit in Altensteig

Festnahmen nach einer Auseinandersetzung im Landkreis Calw: Die Polizei hält sich zu Hintergründen noch bedeckt. Weitere Informationen sollen folgen.

Die Tatverdächtigen sind nach Angaben eines Sprechers festgenommen worden. (Symbolbild. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Tatverdächtigen sind nach Angaben eines Sprechers festgenommen worden. (Symbolbild.

Altensteig (dpa/lsw) - Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist die Polizei in Altensteig (Landkreis Calw) mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Mehrere Tatverdächtige wurden nach Angaben eines Polizeisprechers festgenommen.

Worum es bei der Auseinandersetzung ging und ob dabei jemand verletzt wurde, sagte die Polizei zunächst nicht. Weitere Informationen sollen im Laufe des Freitags nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft veröffentlicht werden.

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