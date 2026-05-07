Sicherheitstag

Großeinsatz gegen Straßenkriminalität

Mehr als 2.000 Menschen kontrolliert, 37 Festnahmen und 258 Strafanzeigen: Polizei und Zoll gehen in Hessen gemeinsam gegen Straftaten im öffentlichen Raum vor.

Polizei und Zoll waren bei dem Sicherheitstag gemeinsam im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
Polizei und Zoll waren bei dem Sicherheitstag gemeinsam im Einsatz. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Polizei und Zoll sind gegen Straftaten im öffentlichen Raum vorgegangen. Bei dem länderübergreifenden Sicherheitstag am Mittwoch wurden allein in Hessen mehr als 2.000 Menschen kontrolliert, wie das Innenministerium mitteilte. Dabei seien 37 Personen festgenommen und elf Haftbefehle vollstreckt worden. Außerdem fertigten die Einsatzkräfte 258 Strafanzeigen und stellten 400 Ordnungswidrigkeiten fest.

Unter anderem wurden Verstöße gegen das Ausländerrecht (35 Fälle), das Betäubungsmittelgesetz (25 Fälle) und das Waffengesetz (9 Fälle) festgestellt. Zudem konnten 21 Messer sichergestellt werden, so das Innenministerium.

Kooperation für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag den Angaben zufolge auf der Verhinderung von Gewaltkriminalität und Messerangriffen im öffentlichen Raum. Die polizeilichen Maßnahmen hätten sich daher auf bekannte Brennpunkte, Bahnhofsbereiche, Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs, Waffenverbotszonen sowie auf Kontrollstellen entlang von Bundesautobahnen konzentriert. Ergänzend führten die Einsatzkräfte Informationsveranstaltungen durch und führten zahlreiche Bürgergespräche.

Der länderübergreifende Einsatz wurde in Kooperation mit Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und dem Saarland durchgeführt. In Hessen waren unter der Koordination des hessischen Landeskriminalitätsamts allein 799 Beamte aus allen Polizeipräsidien sowie des Zolls und der Bundespolizei im Einsatz.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizei Hessen kontrolliert 63.000 Menschen
Innenstadtoffensive

Polizei Hessen kontrolliert 63.000 Menschen

Seit Februar 2024 soll die Innenstadtoffensive für mehr Sicherheit und weniger Kriminalität in einigen hessischen Innenstädten sorgen. Tausende Menschen wurden deshalb überprüft.

26.08.2025

Ministerium geht von Anstieg der Straftaten im öffentlichen Verkehr aus
Baden-Württemberg

Ministerium geht von Anstieg der Straftaten im öffentlichen Verkehr aus

Wo viele Menschen aufeinandertreffen, kommen Straftaten entstehen. Der öffentliche Personenverkehr bietet dazu viele Gelegenheiten.

01.02.2025

Polizei

Mehr als 4190 Menschen beim Sicherheitstag kontrolliert

Rund 1170 Ermittler der Polizei, der Bundespolizei sowie des Zolls waren bei einer länderübergreifenden Kontrollaktion in Hessen im Einsatz. Für mehrere Verdächtige endete der Tag in der Zelle.

18.04.2024

Kontrollaktion: Zoll stellt 76 Strafanzeigen
Konstanz

Kontrollaktion: Zoll stellt 76 Strafanzeigen

14.07.2023

Inneres

Sicherheitstag: Polizei kontrolliert mehr als 2200 Menschen

25.05.2023