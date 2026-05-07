Großeinsatz gegen Straßenkriminalität
Mehr als 2.000 Menschen kontrolliert, 37 Festnahmen und 258 Strafanzeigen: Polizei und Zoll gehen in Hessen gemeinsam gegen Straftaten im öffentlichen Raum vor.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Polizei und Zoll sind gegen Straftaten im öffentlichen Raum vorgegangen. Bei dem länderübergreifenden Sicherheitstag am Mittwoch wurden allein in Hessen mehr als 2.000 Menschen kontrolliert, wie das Innenministerium mitteilte. Dabei seien 37 Personen festgenommen und elf Haftbefehle vollstreckt worden. Außerdem fertigten die Einsatzkräfte 258 Strafanzeigen und stellten 400 Ordnungswidrigkeiten fest.
Unter anderem wurden Verstöße gegen das Ausländerrecht (35 Fälle), das Betäubungsmittelgesetz (25 Fälle) und das Waffengesetz (9 Fälle) festgestellt. Zudem konnten 21 Messer sichergestellt werden, so das Innenministerium.
Kooperation für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum
Der Schwerpunkt der Kontrollen lag den Angaben zufolge auf der Verhinderung von Gewaltkriminalität und Messerangriffen im öffentlichen Raum. Die polizeilichen Maßnahmen hätten sich daher auf bekannte Brennpunkte, Bahnhofsbereiche, Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs, Waffenverbotszonen sowie auf Kontrollstellen entlang von Bundesautobahnen konzentriert. Ergänzend führten die Einsatzkräfte Informationsveranstaltungen durch und führten zahlreiche Bürgergespräche.
Der länderübergreifende Einsatz wurde in Kooperation mit Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und dem Saarland durchgeführt. In Hessen waren unter der Koordination des hessischen Landeskriminalitätsamts allein 799 Beamte aus allen Polizeipräsidien sowie des Zolls und der Bundespolizei im Einsatz.