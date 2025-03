Großer Drogenfund am Flughafen - Verdächtige festgenommen

Frankfurt/Main (dpa) - Nach der Sicherstellung von rund 200 Kilogramm Drogen vergangenes Jahr am Frankfurter Flughafen sind nun drei mutmaßliche Drogenschmuggler festgenommen worden. Die Festnahmen erfolgten in Kroatien, wie das Zollfahndungsamt Frankfurt und die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilen. Den Straßenverkaufswert der Drogen gab der Zoll mit mehr als 14,7 Millionen Euro an.