Notfall in Höhle

Großer Rettungseinsatz in Höhle: Notfall bei Wandergruppe

In einer Höhle gibt es einen medizinischen Notfall. Warum die Rettung so kompliziert ist und wie die Helfer vorgehen.

Bislang gibt es keine Informationen zum Gesundheitszustand des Mannes. (Symbolbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Bislang gibt es keine Informationen zum Gesundheitszustand des Mannes. (Symbolbild)

Grabenstetten (dpa) - Nach einem medizinischen Notfall in einer schwer zugänglichen Höhle auf der Schwäbischen Alb sind Experten von Polizei, Bergwacht und Rettungsdienst im Großeinsatz. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, ist ein Mann verletzt. Demnach befindet sich eine Gruppe rund einen Kilometer im Inneren der Falkensteiner Höhle in Grabenstetten im Landkreis Reutlingen.

Rettungskräfte versorgen den verletzten Mann vor Ort. Genaue Informationen zu seinem Gesundheitszustand und zur Größe der Gruppe liegen den Angaben zufolge bislang nicht vor, weil es in der Höhle keinen Funkempfang gibt. Außerdem sei die Höhle nur zu Fuß über unwegsames Gelände zu erreichen, was den Einsatz weiter erschwere, hieß es.

Neben Bergwacht, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei unterstützen spezialisierte Höhlenretter aus mehreren Landkreisen die laufenden Maßnahmen. Die Rettung läuft seit fast vier Stunden und dauert weiterhin an.

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