Großprojekte: Hessen Mobil saniert Brücken und Straßen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Steigende Verkehrszahlen und zunehmende Verkehrsbelastung in Hessen erfordern den Ausbau und die Pflege des Straßennetzes. Für 2026 plant Hessen Mobil deswegen zahlreiche Bauprogramme im Verkehrsbereich, wie die Behörde mitteilte. Für dieses Jahr sind mehrere Projekte vorgesehen, die Auswirkungen auf Autofahrer haben dürften.

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Wichtige Projekte im Überblick

Ein Großprojekt sei die Instandsetzung der Mainbrücke Frankfurt/Sindlingen auf der Bundesstraße 40. Die Arbeiten sollen von Juli 2026 bis März 2030 dauern, hieß es. Größere Verkehrseinschränkungen sind nach Angaben der Behörde zwar nicht zu erwarten, jedoch wird die Verkehrsführung angepasst. So sollen je nach Bauphase Verkehrsführungen zum Einsatz kommen, bei denen Fahrstreifen gebündelt oder je Richtung reduziert werden.

Wichtig für Pendler dürfte auch die Bundesstraße 45 zwischen Rodgau/Weiskirchen und Hanau/Steinheim werden. Dort soll die Fahrbahn in Richtung Norden von Juni bis Oktober 2026 erneuert werden. Um die Belastung möglichst gering zu halten, sollen Arbeiten aber verstärkt am Wochenende stattfinden, wie Hessen Mobil mitteilte.

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Auch auf der Bundesstraße 455 zwischen Mainz-Kastel und der Anschlussstelle Wiesbaden Fort Biehler ist von Mai bis Oktober 2026 eine Fahrbahnerneuerung geplant. Während der Bauzeit soll der Verkehr teils auf die Gegenfahrbahn verlegt werden, außerdem sind einzelne Rampensperrungen vorgesehen. Weitere Bauabschnitte sollen in den kommenden Jahren folgen.