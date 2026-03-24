Baustellen

Großprojekte: Hessen Mobil saniert Brücken und Straßen

Frankfurt, Wiesbaden, Offenbach: Neue Straßen, sanierte Wege, modernisierte Brücken. Hessen Mobil plant einige Baustellen im Rhein-Main-Gebiet. Wie bleiben Fahrerinnen und Fahrer auf dem Laufenden?

Hessen Mobil betreut in Hessen rund 3.000 Kilometer Bundesstraßen, 7.200 Kilometer Landesstraßen und 5.000 Kilometer Kreisstraßen. (Symbolbild) Foto: Stefan Sauer/dpa
Hessen Mobil betreut in Hessen rund 3.000 Kilometer Bundesstraßen, 7.200 Kilometer Landesstraßen und 5.000 Kilometer Kreisstraßen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Steigende Verkehrszahlen und zunehmende Verkehrsbelastung in Hessen erfordern den Ausbau und die Pflege des Straßennetzes. Für 2026 plant Hessen Mobil deswegen zahlreiche Bauprogramme im Verkehrsbereich, wie die Behörde mitteilte. Für dieses Jahr sind mehrere Projekte vorgesehen, die Auswirkungen auf Autofahrer haben dürften.

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Wichtige Projekte im Überblick

Ein Großprojekt sei die Instandsetzung der Mainbrücke Frankfurt/Sindlingen auf der Bundesstraße 40. Die Arbeiten sollen von Juli 2026 bis März 2030 dauern, hieß es. Größere Verkehrseinschränkungen sind nach Angaben der Behörde zwar nicht zu erwarten, jedoch wird die Verkehrsführung angepasst. So sollen je nach Bauphase Verkehrsführungen zum Einsatz kommen, bei denen Fahrstreifen gebündelt oder je Richtung reduziert werden.

Wichtig für Pendler dürfte auch die Bundesstraße 45 zwischen Rodgau/Weiskirchen und Hanau/Steinheim werden. Dort soll die Fahrbahn in Richtung Norden von Juni bis Oktober 2026 erneuert werden. Um die Belastung möglichst gering zu halten, sollen Arbeiten aber verstärkt am Wochenende stattfinden, wie Hessen Mobil mitteilte.

Aktuelle Informationen über WhatsApp

Auch auf der Bundesstraße 455 zwischen Mainz-Kastel und der Anschlussstelle Wiesbaden Fort Biehler ist von Mai bis Oktober 2026 eine Fahrbahnerneuerung geplant. Während der Bauzeit soll der Verkehr teils auf die Gegenfahrbahn verlegt werden, außerdem sind einzelne Rampensperrungen vorgesehen. Weitere Bauabschnitte sollen in den kommenden Jahren folgen.

Hessen Mobil verweist in diesem Zusammenhang auf einen WhatsApp-Service, über den Bürger aktuelle Informationen zu Baustellen und Umleitungen direkt auf ihr Smartphone erhalten können. Über die Website kann man das Angebot abonnieren.

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