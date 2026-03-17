Nach der Landtagswahl

Grüne bestätigen Fraktionsführung im Landtag

Bis zur Bildung einer neuen Landesregierung setzen die Grünen in Baden-Württemberg auf Kontinuität im Landtag. Mit dabei im Führungsgremium ist auch der Mann, der wohl am Ende Regierungschef wird.

Der bisherige Fraktionschef der Grünen im Landtag, Andreas Schwarz (links), bleibt zunächst weiter Vorsitzender der Fraktion. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der bisherige Fraktionschef der Grünen im Landtag, Andreas Schwarz (links), bleibt zunächst weiter Vorsitzender der Fraktion. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der Landtagswahl wird die neue Grünen-Fraktion im Landtag in Stuttgart zunächst weiter vom bisherigen Spitzenpersonal geführt. Die Abgeordneten bestätigten Fraktionschef Andreas Schwarz im Amt, teilte eine Sprecherin mit. Auch die restliche Fraktionsführung wurde bestätigt. Mitglied des Vorstands wird demnach zunächst auch Cem Özdemir, der im Falle von erfolgreichen Koalitionsverhandlungen Ministerpräsident werden dürfte. 

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Schwarz nannte die Bestätigung ein Signal für Stabilität und Zusammenhalt. «In dieser Übergangsphase geben Erfahrung, Vertrauen und Teamgeist Orientierung», sagte der Fraktionschef. Nach Bildung einer Landesregierung soll die Führung der Fraktion im Mai dann regulär neu gewählt werden.

Die Grünen waren bei der Landtagswahl am 8. März mit 30,2 Prozent knapp stärkste Kraft geworden, dicht gefolgt von der CDU mit 29,7 Prozent. Im neuen Landtag verfügen jedoch beide Parteien über jeweils 56 Mandate – eine ungewöhnliche Pattsituation. 

Eine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition gilt derzeit als einzige realistische Option für eine Regierungsbildung. Die CDU schließt eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch aus. Grüne und CDU regieren in Baden-Württemberg bereits seit 2016 gemeinsam.

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