Fraktionschef: Grüne sind in Oppositionsrolle angekommen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Schwarz-Grün in Hessen ist Vergangenheit: Die Grünen haben bei einem Landesparteitag in Frankfurt über ihre neue Rolle in der Opposition debattiert. «Wir sind in dieser Rolle angekommen, wir nehmen sie an als Opposition: kritisch, konstruktiv und munter», sagte Fraktionschef Mathias Wagner am Samstag.