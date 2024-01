Hessens Grüne wählen neuen Landesvorstand

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die hessischen Grünen wollen an diesem Samstag (10.30 Uhr) auf ihrem Landesparteitag in Frankfurt ein neues Vorstandsduo wählen. Im Fokus steht zudem ein Ausblick auf die neue Wahlperiode nach dem Ausscheiden aus der Landesregierung. Für die beiden Spitzenposten im Landesvorsitz gab es bis Freitag nach Angaben einer Sprecherin insgesamt sechs Bewerbungen. Die amtierenden Landesvorsitzenden Sigrid Erfurth und Sebastian Schaub treten nicht mehr zur Wiederwahl an. Auch Grünen-Bundeschef Omid Nouripour wird mit Redebeiträgen auf dem Parteitag erwartet.

Nach einem Jahrzehnt Schwarz-Grün in Hessen möchte die Partei - nun in der Opposition - in einer Generaldebatte die kommenden fünf Jahre in den Blick nehmen. Zudem soll es um die Europawahl am 9. Juni dieses Jahres gehen. Fast 800 Mitglieder haben laut der Sprecherin ihre Teilnahme an dem Landesparteitag angekündigt. Die hessische CDU hatte sich als deutliche Siegerin der Landtagswahl im Oktober für die SPD als neue Regierungspartnerin entschieden.