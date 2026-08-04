Grüne fordern mehr Einsatz für Digitalisierung der Schulen
Kürzungen bei Sprachkitas und Schulen sollten nach dem Willen der Grünen-Opposition wieder wegfallen. Gute Chancen sieht die Landtagsfraktion im neuen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Grünen-Opposition im Landtag hat vor dem Start ins neue hessische Schuljahr von der Landesregierung gefordert, Kürzungen bei der Bildung zurückzunehmen. Es seien 500 Stellen bei den Sprachkitas, 300 Stellen für Brennpunktschulen und 90 Stellen bei Integrierten Gesamtschulen weggefallen, rechnete die Opposition in Wiesbaden vor.
Die Landesregierung habe versprochen, dass die Kürzungen an den Schulen nur für ein Haushaltsjahr gelten sollten. «Wir fordern, dass sie ihr Wort hält», erklärten der Fraktionsvorsitzende Mathias Wagner und der bildungspolitische Sprecher Daniel May.
Eigenes Tablet für alle ab Klasse 7
Zudem sei es höchste Zeit, dass Hessens Schulen im digitalen Zeitalter ankommen würden, hieß es. «Der Einsatz von Tablets und moderner Lernsoftware muss endlich für unsere Schulen so selbstverständlich möglich werden wie die Nutzung von Büchern und anderem Lernmaterial», erklärten die Grünen. «Wir fordern, alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 mit einem eigenen Tablet auszustatten und deren Nutzung fest in die pädagogischen Konzepte einzubauen.»
Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung als Chance
Der Schuljahresstart am nächsten Montag bringe zudem mit dem Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung eine «epochale Veränderung» an die Grundschulen, ergänzte die Opposition. Der Rechtsanspruch startet in den ersten Klassen und wird in den nächsten Jahren schrittweise ausgeweitet.
«Statt diese Veränderung als Chance zu begreifen und aktiv zu gestalten, verweist der Kultusminister auf die Zuständigkeit der Kommunen», monierten die Grünen. «Das ist ebenso billig wie falsch.» Ganztägig arbeitende Schulen seien ein entscheidender Faktor, um alle Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu fördern.