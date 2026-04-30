Landtag diskutiert über Kürzungen in der Bildung
Im hessischen Landtag steht eine Bildungsdebatte an - und die könnte für Streit sorgen. Die Opposition wirft der Regierung «massive Kürzungen» vor, etwa bei der digitalen Bildung.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Plenum des hessischen Landtags in Wiesbaden steht am Donnerstag (14.00 Uhr) eine Bildungsdebatte auf der Agenda. Aus den Reihen der Opposition werden «massive Kürzungen der schwarz-roten Landesregierung» kritisiert, etwa bei den Integrierten Gesamtschulen, bei den
Intensivklassen für geflüchtete Schülerinnen und Schüler und beim Schulfach Digitale Bildung. Zur Debatte stehen zwei Anträge, einer von der FDP-Fraktion und einer von der Grünen-Fraktion.
Zu den weiteren Themen des dritten und letzten Plenartages in dieser Woche zählt am Vormittag die IP-Adressdatenspeicherung zur Strafverfolgung. Am Nachmittag soll es um das Modell-Projekt gehen, bei dem die Finanzverwaltung von sich aus an Bürger einen Vorschlag für ihre Einkommensteuererklärung versendet.