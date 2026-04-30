Plenardebatte

Landtag diskutiert über Kürzungen in der Bildung

Im hessischen Landtag steht eine Bildungsdebatte an - und die könnte für Streit sorgen. Die Opposition wirft der Regierung «massive Kürzungen» vor, etwa bei der digitalen Bildung.

Der Donnerstag ist der dritte und letzte Debattentag in dieser Woche. (Archivbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Der Donnerstag ist der dritte und letzte Debattentag in dieser Woche. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Plenum des hessischen Landtags in Wiesbaden steht am Donnerstag (14.00 Uhr) eine Bildungsdebatte auf der Agenda. Aus den Reihen der Opposition werden «massive Kürzungen der schwarz-roten Landesregierung» kritisiert, etwa bei den Integrierten Gesamtschulen, bei den 
Intensivklassen für geflüchtete Schülerinnen und Schüler und beim Schulfach Digitale Bildung. Zur Debatte stehen zwei Anträge, einer von der FDP-Fraktion und einer von der Grünen-Fraktion.

Zu den weiteren Themen des dritten und letzten Plenartages in dieser Woche zählt am Vormittag die IP-Adressdatenspeicherung zur Strafverfolgung. Am Nachmittag soll es um das Modell-Projekt gehen, bei dem die Finanzverwaltung von sich aus an Bürger einen Vorschlag für ihre Einkommensteuererklärung versendet.

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