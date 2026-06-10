Hessischer Landtag berät über Zukunft von Kirchengebäuden
Wie können Kirchengebäude in Hessen trotz knapper Kassen erhalten bleiben? Im Landtag sollen neue Nutzungskonzepte von sozial bis kulturell diskutiert werden.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Am Plenar-Mittwoch wollen die Abgeordneten im Hessischen Landtag über Konzepte für den Erhalt sakraler Gebäude in Hessen diskutieren (10.15 Uhr). Hintergrund der Debatte sind schwindende Finanzen und sinkende Mitgliederzahlen bei den großen christlichen Kirchen. Neben der rein sakralen Nutzung sowie einzelnen vollständigen Umnutzungen seien künftig verstärkt Modelle notwendig, die Kirchen- und Sakralgebäude für soziale, kulturelle, bildungsbezogene oder gemeinwesensorientierte Zwecke öffneten, heißt es in einem Antrag der CDU-Fraktion.
Zu den weiteren Themen zählt ein Vorschlag der oppositionellen Grünen-Fraktion für eine Novelle des hessischen Hochschulgesetzes. Kernpunkte des Entwurfs sind Entlastungen der Hochschulen von unnötigen Berichts- und Dokumentationspflichten sowie eine Stärkung des Transfers zwischen Hochschulen und der Wirtschaft.