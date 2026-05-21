Plenardebatte um Biontech-Jobs und Social-Media-Verbote
Im hessischen Landtag steht der geplante Stellenabbau bei Biontech zur Debatte. Allein in Marburg sollen rund 540 Arbeitsplätze wegfallen.
Wiesbaden (dpa/lhe) - In der Plenardebatte im hessischen Landtag in Wiesbaden soll es heute (9.45 Uhr) um den geplanten Stellenabbau beim Impfstoffhersteller Biontech gehen. Das Unternehmen hatte vor wenigen Wochen harte Einschnitte angekündigt. Die geplante Schließung mehrerer Produktionsstandorte kostet allein in Marburg rund 540 Arbeitsplätze. Das Werk war 2021 während der Corona-Pandemie eröffnet worden, bis heute wird dort der Covid-19-Impfstoff hergestellt.
Zu den weiteren Themen des letzten von drei Plenartagen diese Woche zählt eine mögliche Altersgrenze für Social Media (15.00 Uhr). Hessens Kultusminister Armin Schwarz (CDU) hatte sich für eine «sinnvolle Altersbegrenzung» starkgemacht. Australien führte vergangenes Jahr ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige ein. Mitte Mai hatte der Deutsche Ärztetag eine solche Beschränkung gefordert. Kinder und Jugendliche sollten im Netz besser geschützt werden, hieß es.