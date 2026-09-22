Grüne fordern schnelleres Bauen an Hochschulen
Die hessische Landtagsfraktion der Grünen kritisiert die langen Bauverfahren an Hochschulen. Sie fordern mehr Entscheidungskompetenz für die Unis.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Landtagsfraktion der hessischen Grünen fordert schnellere Bauverfahren an den Hochschulen. «Bauen ist in Hessen und Deutschland zu langsam und zu teuer», sagte die hochschulpolitische Sprecherin, Nina Eisenhardt, in Wiesbaden. Sie forderte, dass Hochschulen mehr Entscheidungskompetenzen erhalten sollen. «Die Erfahrung zeigt, dass Bauvorhaben, die Hochschulen in Bauautonomie durchführen, oft schneller und kostengünstiger realisiert werden können, weil es weniger langwierige Abstimmungsschleifen gibt.»
Nach dem Vorschlag der Grünen könnte auch die doppelte Genehmigung durch das Wissenschafts- und Finanzministerium wegfallen. Dies ist derzeit noch nötig.
Verlängerung des Hochschulbauprogramms geplant
Hintergrund der Vorschläge der oppositionellen Fraktion ist die geplante Verlängerung des Hochschulbauprogramms des Landes «Heureka». Die Landesregierung hatte kürzlich angekündigt, die ursprünglich bis 2031 zugesagte dritte Programmphase um fünf Jahre bis zum Jahre 2036 zu verlängern.
Das hessische Wissenschaftsministerium begründet diese Verlängerung mit der angespannten wirtschaftlichen Lage. Eine Sprecherin, betonte jedoch, «dass die Landesregierung die Hochschulausgaben im Investitionshaushalt des Landes auf dem Niveau der vergangenen Jahre hält.»