Grüne gewinnen Kommunalwahlen in Darmstadt

Darmstadt (dpa/lhe) - In der Universitätsstadt Darmstadt haben die Grünen bei den hessischen Kommunalwahlen einem Trendergebnis zufolge am meisten Stimmen geholt. Nach Angaben des Statistischen Landesamts bekamen sie am Sonntag 22,7 Prozent. Im Vergleich zur Kommunalwahl 2021 stellte das für sie allerdings ein Minus von 4,7 Prozentpunkten dar.

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Platz zwei ging an die CDU mit 16,0 Prozent (plus 0,4 Punkte) und Platz drei an die SPD mit 15,7 Prozent (minus 1,0). Die Linke kam in Darmstadt auf 9,9 Prozent (plus 2,5 Punkte), die AfD auf 9,8 Prozent (plus 5,2 Punkte), Volt auf 9,5 Prozent (plus 2,6 Punkte) und die FDP auf lediglich 3,8 Prozent (minus 1,8 Punkte).

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