Wahlen

Grüne gewinnen Kommunalwahlen in Darmstadt

Die Grünen haben bei der Abstimmung in Darmstadt klar die Nase vorn. Hier wohnen viele Studierende. Wie schlagen sich die anderen Parteien? Auch Volt macht hier auf sich aufmerksam.

Bei den Kommunalwahlen in Hessen haben die Bürger viel mehr Stimmen als bei den Bundestags- und Landtagswahlen gehabt - dementsprechend länger dauert das Auszählen. Foto: Andreas Arnold/dpa
Bei den Kommunalwahlen in Hessen haben die Bürger viel mehr Stimmen als bei den Bundestags- und Landtagswahlen gehabt - dementsprechend länger dauert das Auszählen.

Darmstadt (dpa/lhe) - In der Universitätsstadt Darmstadt haben die Grünen bei den hessischen Kommunalwahlen einem Trendergebnis zufolge am meisten Stimmen geholt. Nach Angaben des Statistischen Landesamts bekamen sie am Sonntag 22,7 Prozent. Im Vergleich zur Kommunalwahl 2021 stellte das für sie allerdings ein Minus von 4,7 Prozentpunkten dar.

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Platz zwei ging an die CDU mit 16,0 Prozent (plus 0,4 Punkte) und Platz drei an die SPD mit 15,7 Prozent (minus 1,0). Die Linke kam in Darmstadt auf 9,9 Prozent (plus 2,5 Punkte), die AfD auf 9,8 Prozent (plus 5,2 Punkte), Volt auf 9,5 Prozent (plus 2,6 Punkte) und die FDP auf lediglich 3,8 Prozent (minus 1,8 Punkte). 

Tagelange Auszählungen

Das Trendergebnis bildet laut dem Statistischen Landesamt nur einen Teil der vergebenen Stimmen ab. Lediglich die Stimmzettel, bei denen Wähler mit einem Kreuzchen gleich eine ganze Wahlliste gewählt haben, sind hier schon berücksichtigt. Die Stimmzettel ohne ein Listenkreuz und etwa mit auf einzelne Kandidaten verteilten Kreuzen bleiben dagegen beim Trendergebnis noch außen vor. Sie werden in den Folgetagen ausgezählt.

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