Wahlen

CDU in Marburg bei Kommunalwahl klar vorn

Die CDU hat bei der Kommunalwahl in Marburg laut Trendergebnis einen klaren Vorsprung, SPD und Grüne verlieren kräftig.

Die CDU in Marburg ist laut Trendergebnis mit klarem Vorsprung aus der Kommunalwahl hervorgegangen. Foto: Andreas Arnold/dpa
Die CDU in Marburg ist laut Trendergebnis mit klarem Vorsprung aus der Kommunalwahl hervorgegangen.

Marburg (dpa/lhe) - Die CDU geht in Marburg mit klarem Vorsprung aus der Kommunalwahl hervor. Mit 24,1 Prozentpunkten setzte sich die CDU laut Trendergebnis vor die zweitplatzierten Grünen, die deutliche Verluste verbuchten - das waren 2,7 Prozentpunkte mehr für die CDU als bei der vorangegangenen Kommunalwahl 2021. 

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Die Grünen, die bisher in einem Bündnis mit SPD, Linke und Klimaliste im Marburger Rathaus regieren, büßten nach Angaben des Statistischen Landesamtes 7,5 Prozentpunkte ein und kamen auf 18,5 Prozent.

Auch die SPD von Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies musste mit 7,1 Prozentpunkten deutliche Verluste hinnehmen und landete mit 16,4 Prozent auf Platz Drei. Die AfD gewann 6,9 Prozentpunkte hinzu auf 8,7 Prozent. 

Auch die Marburger Linke verbuchte deutliche Verluste von 7,2 Prozentpunkten auf 4,2 Prozent. Die Klimaliste verlor 4,1 Prozent auf nunmehr 2,3 Prozent. 

Das Trendergebnis bildet laut dem Statistischen Landesamt nur einen Teil der vergebenen Stimmen ab. Lediglich die Stimmzettel, bei denen Wähler mit einem Kreuz gleich eine ganze Wahlliste gewählt haben, sind hier schon berücksichtigt. Die Stimmzettel ohne ein Listenkreuz und etwa mit auf einzelne Kandidaten verteilten Kreuzen bleiben dagegen beim Trendergebnis noch außen vor. Sie werden in den Folgetagen ausgezählt.

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