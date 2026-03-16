CDU bleibt vorn in Fulda – Kräftige Zugewinne für die AfD
Die CDU bleibt in Fulda stärkste Kraft, verliert aber deutlich. Die AfD legt kräftig zu und wird zweitstärkste Partei. Was das Trendergebnis zur Kommunalwahl zeigt.
Fulda (dpa/lhe) - Die CDU hat sich bei der Kommunalwahl als stärkste Partei in der Hochburg Fulda behauptet, musste aber deutliche Verluste hinnehmen. Laut Trendergebnis liegt die CDU zwar mit 35,1 Prozent klar vorn, verlor damit nach Angaben des Statistischen Landesamtes aber 7,3 Prozentpunkte gegenüber ihrem Ergebnis bei der letzten Kommunalwahl 2021.
Zweitstärkste Kraft wurde die AfD, die 16 Prozentpunkte zulegte auf insgesamt 23,2 Prozent. Auf Platz Drei landeten die Grünen mit 11,7 Prozent und damit 4,5 Prozentpunkten weniger als 2021. Die SPD verlor 4,4 Prozentpunkte auf 9,1 Prozent. Die FDP kam auf 3,0 Prozent und erreichte somit 3,4 Prozentpunkte weniger als 2021. Zugewinne gab es für die Linke - sie erhielt 5,7 Prozent der Stimmen und damit 2 Prozentpunkte mehr als bei der vorangegangenen Kommunalwahl.
Das Trendergebnis bildet laut dem Statistischen Landesamt nur einen Teil der vergebenen Stimmen ab. Lediglich die Stimmzettel, bei denen Wähler mit einem Kreuz gleich eine ganze Wahlliste gewählt haben, sind hier schon berücksichtigt. Die Stimmzettel ohne ein Listenkreuz und etwa mit auf einzelne Kandidaten verteilte Kreuze bleiben dagegen beim Trendergebnis noch außen vor. Sie werden in den Folgetagen ausgezählt.