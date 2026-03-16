CDU bleibt vorn in Fulda – Kräftige Zugewinne für die AfD

Fulda (dpa/lhe) - Die CDU hat sich bei der Kommunalwahl als stärkste Partei in der Hochburg Fulda behauptet, musste aber deutliche Verluste hinnehmen. Laut Trendergebnis liegt die CDU zwar mit 35,1 Prozent klar vorn, verlor damit nach Angaben des Statistischen Landesamtes aber 7,3 Prozentpunkte gegenüber ihrem Ergebnis bei der letzten Kommunalwahl 2021.

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Zweitstärkste Kraft wurde die AfD, die 16 Prozentpunkte zulegte auf insgesamt 23,2 Prozent. Auf Platz Drei landeten die Grünen mit 11,7 Prozent und damit 4,5 Prozentpunkten weniger als 2021. Die SPD verlor 4,4 Prozentpunkte auf 9,1 Prozent. Die FDP kam auf 3,0 Prozent und erreichte somit 3,4 Prozentpunkte weniger als 2021. Zugewinne gab es für die Linke - sie erhielt 5,7 Prozent der Stimmen und damit 2 Prozentpunkte mehr als bei der vorangegangenen Kommunalwahl.