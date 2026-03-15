Kommunalwahl

CDU ist in allen Gemeinden die stärkste Kraft

Die Trendergebnisse von Sonntagabend im Weschnitztal. Starke AfD in Birkenau.

Nach der Kommunalwahl hat die Auszählung im Kreis Bergstraße begonnen, wie zum Beispiel auch in Birkenau. Foto: Gian-Luca Heiser
Nach der Kommunalwahl hat die Auszählung im Kreis Bergstraße begonnen, wie zum Beispiel auch in Birkenau.
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