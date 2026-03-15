Kommunalwahl CDU ist in allen Gemeinden die stärkste Kraft Die Trendergebnisse von Sonntagabend im Weschnitztal. Starke AfD in Birkenau. von Wolfgang Arnold und Stefan Jünger 15.03.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Gian-Luca Heiser Nach der Kommunalwahl hat die Auszählung im Kreis Bergstraße begonnen, wie zum Beispiel auch in Birkenau. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 8,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: