CDU stärkste Kraft bei Kommunalwahl in Gießen
Die CDU liegt bei der Kommunalwahl in Gießen vorn. Wie das Trendergebnis ausgefallen ist.
Gießen (dpa/lhe) - Die CDU ist in Gießen bei der Kommunalwahl stärkste Kraft geworden, während die Grünen starke Verluste hinnehmen mussten. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes kam die CDU laut Trendergebnis auf 21,6 Prozent, das waren 1,1 Prozentpunkte mehr als bei der Kommunalwahl im Jahr 2021.
Auf Platz zwei folgte die SPD mit 18,6 Prozent (plus 1,7 Prozentpunkte). Die Grünen, die sich nach der letzten Kommunalwahl in der Gießener Stadtverordnetenversammlung mit SPD und Gießener Linke zu einer Koalition zusammengeschlossen hatten, verloren 9 Prozentpunkte auf 17,8 Prozent. Platz Vier ging an die Gießener Linke mit 15,3 Prozent. Die AfD gewann 2,1 Prozentpunkte hinzu auf 7,6 Prozent.
Das Trendergebnis bildet laut dem Statistischen Landesamt nur einen Teil der vergebenen Stimmen ab. Lediglich die Stimmzettel, bei denen Wähler mit einem Kreuz gleich eine ganze Wahlliste gewählt haben, sind hier schon berücksichtigt. Die Stimmzettel ohne ein Listenkreuz und etwa mit auf einzelne Kandidaten verteilten Kreuzen bleiben dagegen beim Trendergebnis noch außen vor. Sie werden in den Folgetagen ausgezählt.