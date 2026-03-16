Wahlen

CDU stärkste Kraft bei Kommunalwahl in Gießen

Die CDU liegt bei der Kommunalwahl in Gießen vorn. Wie das Trendergebnis ausgefallen ist.

Die CDU ist bei der Kommunalwahl in Gießen stärkste Kraft geworden. Foto: Andreas Arnold/dpa
Die CDU ist bei der Kommunalwahl in Gießen stärkste Kraft geworden.

Gießen (dpa/lhe) - Die CDU ist in Gießen bei der Kommunalwahl stärkste Kraft geworden, während die Grünen starke Verluste hinnehmen mussten. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes kam die CDU laut Trendergebnis auf 21,6 Prozent, das waren 1,1 Prozentpunkte mehr als bei der Kommunalwahl im Jahr 2021. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Auf Platz zwei folgte die SPD mit 18,6 Prozent (plus 1,7 Prozentpunkte). Die Grünen, die sich nach der letzten Kommunalwahl in der Gießener Stadtverordnetenversammlung mit SPD und Gießener Linke zu einer Koalition zusammengeschlossen hatten, verloren 9 Prozentpunkte auf 17,8 Prozent. Platz Vier ging an die Gießener Linke mit 15,3 Prozent. Die AfD gewann 2,1 Prozentpunkte hinzu auf 7,6 Prozent. 

Das Trendergebnis bildet laut dem Statistischen Landesamt nur einen Teil der vergebenen Stimmen ab. Lediglich die Stimmzettel, bei denen Wähler mit einem Kreuz gleich eine ganze Wahlliste gewählt haben, sind hier schon berücksichtigt. Die Stimmzettel ohne ein Listenkreuz und etwa mit auf einzelne Kandidaten verteilten Kreuzen bleiben dagegen beim Trendergebnis noch außen vor. Sie werden in den Folgetagen ausgezählt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Das Wichtigste zum Kommunalwahlergebnis
Kommunalwahlen

Das Wichtigste zum Kommunalwahlergebnis

Die CDU bleibt stärkste Kraft in Hessens Kommunen. Die AfD kann demnach deutlich zulegen, SPD und Grüne lassen Federn. Wie bewerten die Parteien das Ergebnis der Kommunalwahlen?

vor 20 Minuten

SPD siegt bei Wahlen in Hanau - CDU ist ihr auf den Fersen
Wahlen

SPD siegt bei Wahlen in Hanau - CDU ist ihr auf den Fersen

Grüne und AfD liegen in Hanau bei den Kommunalwahlen beim Trendergebnis nahe beieinander. Wie sieht es bei den anderen Parteien aus?

16.03.2026

CDU ist in allen Gemeinden die stärkste Kraft
Kommunalwahl

CDU ist in allen Gemeinden die stärkste Kraft

Die Trendergebnisse von Sonntagabend im Weschnitztal. Starke AfD in Birkenau.

15.03.2026

Trendergebnis: Pro-Tal erreicht absolute Mehrheit
Kommunalwahl

Trendergebnis: Pro-Tal erreicht absolute Mehrheit

Die ersten Ergebnisse am Sonntagabend im Überwald und Gorxheimertal.

15.03.2026

CDU gewinnt bei Europawahl hinzu: wieder stärkste Kraft
Wahlen

CDU gewinnt bei Europawahl hinzu: wieder stärkste Kraft

Wenige Monate nach dem Start der neuen Landesregierung können sich die Hessen-CDU und Ministerpräsident Rhein über einen Sieg bei der Europawahl freuen. Die Grünen müssen eine Klatsche hinnehmen.

10.06.2024