CDU stärkste Kraft bei Kommunalwahl in Gießen

Gießen (dpa/lhe) - Die CDU ist in Gießen bei der Kommunalwahl stärkste Kraft geworden, während die Grünen starke Verluste hinnehmen mussten. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes kam die CDU laut Trendergebnis auf 21,6 Prozent, das waren 1,1 Prozentpunkte mehr als bei der Kommunalwahl im Jahr 2021.

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Auf Platz zwei folgte die SPD mit 18,6 Prozent (plus 1,7 Prozentpunkte). Die Grünen, die sich nach der letzten Kommunalwahl in der Gießener Stadtverordnetenversammlung mit SPD und Gießener Linke zu einer Koalition zusammengeschlossen hatten, verloren 9 Prozentpunkte auf 17,8 Prozent. Platz Vier ging an die Gießener Linke mit 15,3 Prozent. Die AfD gewann 2,1 Prozentpunkte hinzu auf 7,6 Prozent.