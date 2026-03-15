Kommunalwahl

Trendergebnis: Pro-Tal erreicht absolute Mehrheit

Die ersten Ergebnisse am Sonntagabend im Überwald und Gorxheimertal.

Bei den Kommunalwahlen in den drei Überwald-Gemeinden und in Abtsteinach liegen am Sonntagabend die Trendergebnisse vor. Foto: Gian-Luca Heiser
Bei den Kommunalwahlen in den drei Überwald-Gemeinden und in Abtsteinach liegen am Sonntagabend die Trendergebnisse vor.
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