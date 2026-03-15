Kommunalwahl Trendergebnis: Pro-Tal erreicht absolute Mehrheit Die ersten Ergebnisse am Sonntagabend im Überwald und Gorxheimertal. von Ann-Kathrin Weber und Bettina Arndt 15.03.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Gian-Luca Heiser Bei den Kommunalwahlen in den drei Überwald-Gemeinden und in Abtsteinach liegen am Sonntagabend die Trendergebnisse vor. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 8,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: