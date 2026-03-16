Kommunalwahl

Hat Pro-Tal die absolute Mehrheit gewonnen?

In Gorxheimertal ist die Gemeindewahl ausgezählt. Wie sich die CDU und die SPD platziert haben.

In Gorxheimertal hat die Wählergruppe Pro-Tal die absolute Mehrheit erneut nur hauchdünn verpasst. Foto: Philipp Reimer Photography
In Gorxheimertal hat die Wählergruppe Pro-Tal die absolute Mehrheit erneut nur hauchdünn verpasst.
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