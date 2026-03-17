Kommunalwahl Das sind die Ergebnisse aus dem Weschnitztal Die ersten endgültigen Ergebnisse liegen vor. Zwei Gewinner in Mörlenbach. von Wolfgang Arnold und Stefan Jünger 17.03.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Gian-Luca Heiser Die Ergebnisse der Kommunalwahlen 2026 sind ausgezählt. In den Gemeindevertretungen des Weschnitztals gibt es Veränderungen. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 8,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: