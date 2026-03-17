Kommunalwahl

Das sind die Ergebnisse aus dem Weschnitztal

Die ersten endgültigen Ergebnisse liegen vor. Zwei Gewinner in Mörlenbach.

Die Ergebnisse der Kommunalwahlen 2026 sind ausgezählt. In den Gemeindevertretungen des Weschnitztals gibt es Veränderungen. Foto: Gian-Luca Heiser
Die Ergebnisse der Kommunalwahlen 2026 sind ausgezählt. In den Gemeindevertretungen des Weschnitztals gibt es Veränderungen.
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