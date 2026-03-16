Kommunalwahl

Das erste Wahlergebnis in einer Odenwälder Gemeinde liegt vor 

Wie die Wahl der Gemeindevertretung in Abtsteinach gelaufen ist.

In der Gemeinde Abtsteinach hat die CDU die Freie Wählervereinigung von der Position der stärksten Kraft verdrängt. Foto: Fritz Kopetzky
In der Gemeinde Abtsteinach hat die CDU die Freie Wählervereinigung von der Position der stärksten Kraft verdrängt.
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