Wahlen

CDU und SPD legen in Wiesbaden zu – Grüne verlieren deutlich

Bei den Kommunalwahlen in Hessen gibt es in der Landeshauptstadt Gewinner und Verlierer. Wozu zählt die AfD?

Nach den Kommunalwahlen in Hessen wird zuerst das Trendergebnis ermittelt, bei denen Bürger mit einem Kreuzchen ganze Wahllisten gewählt haben. Foto: Andreas Arnold/dpa
Nach den Kommunalwahlen in Hessen wird zuerst das Trendergebnis ermittelt, bei denen Bürger mit einem Kreuzchen ganze Wahllisten gewählt haben.

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei den hessischen Kommunalwahlen am Sonntag ist die CDU in der Landeshauptstadt Wiesbaden stärkste Kraft geworden. Laut dem Trendergebnis des Statistischen Landesamtes bekam die Partei 26,3 Prozent der Stimmen. Das waren 2,8 Prozentpunkte mehr als bei der Abstimmung 2021. 

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Die Sozialdemokraten erhielten in Wiesbaden 22,2 Prozent (plus 1,9 Prozentpunkte) und die Grünen 15,3 Prozent (minus 6,1 Punkte). Die AfD bekam dem Trendergebnis zufolge 12,7 Prozent (plus 6,2 Punkte), die Linke 7,8 Prozent (plus 1,6 Punkte) und die FDP 5,0 (minus 5,4 Punkte).

Auszählungen ziehen sich noch länger hin

Das Trendergebnis bildet laut dem Statistischen Landesamt nur einen Teil der vergebenen Stimmen ab. Lediglich die Stimmzettel, bei denen Wähler mit einem Kreuzchen gleich eine ganze Wahlliste gewählt haben, sind hier schon berücksichtigt. Die Stimmzettel ohne ein Listenkreuz und etwa mit auf einzelne Kandidaten verteilten Kreuzen bleiben dagegen beim Trendergebnis noch außen vor. Sie werden in den Folgetagen ausgezählt.

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