SPD siegt bei Wahlen in Hanau - CDU ist ihr auf den Fersen
Grüne und AfD liegen in Hanau bei den Kommunalwahlen beim Trendergebnis nahe beieinander. Wie sieht es bei den anderen Parteien aus?
Hanau (dpa/lhe) - In Hanau ist die SPD bei den hessischen Kommunalwahlen einem Trendergebnis zufolge stärkste Partei geworden. Nach Angaben des Statistischen Landesamts bekam sie 31,4 Prozent der Stimmen. Im Vergleich zu den vorigen Kommunalwahlen 2021 waren das 0,4 Prozentpunkte weniger.
Es folgte die CDU mit 29,6 Prozent (plus 4,2 Punkte). Deutlich dahinter kamen die Grünen mit 10,7 Prozent (minus 5,1 Punkte) und die AfD mit 10,4 Prozent. Die Linke erhielt 5,4 Prozent (plus 0,8 Punkte) und die FDP lediglich 3,4 Prozent (minus 3,5 Punkte).
Auszählungen können Tage dauern
Das Trendergebnis bildet laut dem Statistischen Landesamt nur einen Teil der vergebenen Stimmen ab. Lediglich die Stimmzettel, bei denen Wähler mit einem Kreuzchen gleich eine ganze Wahlliste gewählt haben, sind hier schon berücksichtigt. Die Stimmzettel ohne ein Listenkreuz und etwa mit auf einzelne Kandidaten verteilten Kreuzen bleiben dagegen beim Trendergebnis noch außen vor. Sie werden in den Folgetagen ausgezählt.