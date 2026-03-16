CDU siegt bei den Kommunalwahlen in Frankfurt
In der Heimatstadt von Hessens CDU-Chef und Ministerpräsident Boris Rhein gewinnt seine Partei die Kommunalwahlen. Wie schneiden die anderen Parteien in der Bankenmetropole ab?
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die CDU hat bei den hessischen Kommunalwahlen einem Trendergebnis zufolge in der landesweit größten Stadt Frankfurt gewonnen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes bekam die Partei am Sonntag 26,5 Prozent der Stimmen - 4,6 Prozentpunkte mehr als bei den Kommunalwahlen 2021.
Die Grünen erhielten 21,0 Prozent (minus 3,6 Punkte), die SPD 16,7 Prozent (minus 0,3 Prozent) und die AfD 9,1 Prozent (plus 4,6 Punkte). 8,9 Prozent holte die Linke (plus 1,0 Punkte) und 4,7 Prozent die FDP (minus 2,9 Punkte)
Auszählungen dauern noch längere Zeit
Das Trendergebnis bildet laut dem Statistischen Landesamt nur einen Teil der vergebenen Stimmen ab. Lediglich die Stimmzettel, bei denen Wähler mit einem Kreuzchen gleich eine ganze Wahlliste gewählt haben, sind hier schon berücksichtigt. Die Stimmzettel ohne ein Listenkreuz und etwa mit auf einzelne Kandidaten verteilten Kreuzen bleiben dagegen beim Trendergebnis noch außen vor. Sie werden in den Folgetagen ausgezählt.