Wahlen

Rhein sieht CDU nach Kommunalwahlen als Partei Nummer eins

Hessens CDU-Chef und Ministerpräsident Boris Rhein spricht nach den Abstimmungen in den Kommunen von einem fairen Wahlkampf. Was vermutet er hinsichtlich der Wahlbeteiligung?

Boris Rhein, CDU-Landeschef und Ministerpräsident von Hessen, analysiert erste Trends nach den Kommunalwahlen. (Archivbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Boris Rhein, CDU-Landeschef und Ministerpräsident von Hessen, analysiert erste Trends nach den Kommunalwahlen. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach den Kommunalwahlen in Hessen hat CDU-Landeschef Boris Rhein in einer frühen Bewertung von einem Trend zugunsten seiner Partei gesprochen. Trotz der noch lange andauernden Auszählung der komplexen Abstimmungen für die kommunalen Parlamente könne er feststellen, «dass wir in Hessen die Kommunalpartei Nummer eins sind», sagte Rhein. Das zeige sich teils auch dort, wo die CDU sonst nicht so stark gewesen sei, sagte der Ministerpräsident. 

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Rhein erklärte, er sei in den vergangenen Wochen viel im Wahlkampf unterwegs gewesen und habe ein großes Interesse an den Kommunalwahlen und den Themen der Gemeinden erlebt. 

Er vermute angesichts des frühen Trends bei den Auszählungen, dass es womöglich eine höhere Wahlbeteiligung im Vergleich zu den Abstimmungen 2021 gegeben haben könne. Der CDU-Landeschef fügte mit Blick auf diesen Wahlsonntag hinzu: «Es gab insgesamt einen doch fairen Wahlkampf.»

Hinweisschilder für Wahllokale erst anbringen und dann wieder abhängen: Erstmals seit fünf Jahren haben die Hessinnen und Hessen wieder bei Kommunalwahlen ihre Kreuzchen machen können. Foto: Andreas Arnold/dpa
Hinweisschilder für Wahllokale erst anbringen und dann wieder abhängen: Erstmals seit fünf Jahren haben die Hessinnen und Hessen wieder bei Kommunalwahlen ihre Kreuzchen machen können.

Gewählt worden waren am Sonntag in Hessen landauf landab neue Kreistage, Stadt- und Gemeindeparlamente sowie die Ortsbeiräte. 

Bei den Kommunalwahlen 2021 war die CDU in Hessen mit landesweit 28,5 Prozent stärkste Kraft geworden. Die SPD war auf 24,0 Prozent der Stimmen gekommen. Die Grünen hatten bei 18,4 Prozent rangiert, die AfD bei 6,9 Prozent, die FDP bei 6,7 Prozent und die Linke bei 4,0 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei den Kommunalwahlen 2021 in Hessen bei 50,4 Prozent.

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