Lührmann sieht positive Grünen-Trendwende bei Hessens Wahlen
Anna Lührmann sieht für die Grünen in Hessen Anzeichen für eine Trendumkehr. Was die ersten Auszählungen bei den Kommunalwahlen für die Partei bedeuten könnten.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Grünen-Landesvorsitzende Anna Lührmann zeigt sich in einer frühen Bewertung der Trendergebnisse der Kommunalwahlen am Sonntag nach eigenen Worten «recht zufrieden». Es sehe so aus, als ob die Grünen im Vergleich zur Bundestagswahl im vergangenen Jahr eine positive Trendumkehr in Hessen geschafft hätten, sagte Lührmann der Deutschen Presse-Agentur.
Bei der damaligen Bundestagswahl hatten die Grünen im Land 12,6 Prozent der Stimmen geholt. 2021 kamen die Grünen bei den Kommunalwahlen in Hessen allerdings auf 18,4 Prozent.
Rückenwind aus zwei Nachbarländern?
Grünen-Landeschefin Lührmann verwies auf Rückenwind aus den jüngsten Abstimmungen in zwei Nachbarländern: Die Landtagswahl in Baden-Württemberg hatten die Grünen gewonnen, bei den bayerischen Kommunalwahlen waren sie zweitstärkste Kraft in den Kreistagen und Stadträten der kreisfreien Städte geworden.
In Hessen wurden am Sonntag überall neue Kreistage, Stadt- und Gemeindeparlamente sowie die Ortsbeiräte gewählt. Auch Bürgermeister- und Ausländerbeiratswahlen gab es.
2021 war die CDU bei den Kommunalwahlen in Hessen mit landesweit 28,5 Prozent stärkste Kraft geworden, die SPD war auf 24,0 Prozent der Stimmen gekommen. Erst nach den Grünen mit ihren 18,4 Prozent kam die AfD mit 6,9 Prozent, dann die FDP mit 6,7 Prozent und die Linken mit 4,0 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 50,4 Prozent.