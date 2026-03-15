Wahlen

Koebe: AfD-Zuwächse beunruhigen – Freude über SPD-Erfolge

Bei den Kommunalwahlen in Hessen sieht SPD-Generalsekretärin Josefine Koebe Licht und Schatten. Bürgermeisterwahlen enden mancherorts für die SPD positiv. Doch Koebe hat auch Sorgen.

Josefine Koebe, Generalsekretärin der SPD Hessen, zieht eine erste frühe Bilanz nach den Kommunalwahlen. (Archivbild) Foto: Christian Lademann/dpa
Josefine Koebe, Generalsekretärin der SPD Hessen, zieht eine erste frühe Bilanz nach den Kommunalwahlen. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens SPD-Generalsekretärin Josefine Koebe hat sich in einer frühen Bewertung des Wahlsonntags im Land erfreut über «einige gewonnene Bürgermeisterwahlen» und besorgt über AfD-Zuwächse gezeigt. 

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In Offenbach gebe es bei den Trendergebnissen der Kommunalwahlen «helles Licht» aus SPD-Sicht. Erfreut zeigte sich die SPD-Generalsekretärin auch mit Blick auf die Oberbürgermeisterwahl in Hanau. Dort Hehat der SPD-Kandidat Maximilian Bieri nach vorläufigen Ergebnissen die Nase vorn und es kommt zu einer Stichwahl mit der Christdemokratin Isabelle Hemsley. AfD-Zuwächse vor allem in Nordhessen dagegen bereiteten ihr Sorge, sagte Koebe der Deutschen Presse-Agentur. 

Insgesamt erwarte sie bei den Möglichkeiten, Stimmen auf Kandidaten mehrerer Parteien zu verteilen oder bis zu drei Stimmen auf einen Kandidaten zu bündeln, eher für die SPD positive Entwicklungen. Die SPD-Generalsekretärin erklärte: «Erfahrungsgemäß gewinnen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten durch Kumulieren und Panaschieren eher, als dass sie verlieren, was auch für unsere starken Leute und tiefe Verankerung vor Ort spricht.»

Die Auszählungen der Kommunalwahlen in Hessen mit vielfältigen Möglichkeiten für die Wähler können sich teils tagelang hinziehen. Foto: Andreas Arnold/dpa
Die Auszählungen der Kommunalwahlen in Hessen mit vielfältigen Möglichkeiten für die Wähler können sich teils tagelang hinziehen.

In Hessen wurden am Sonntag überall neue Kreistage, Stadt- und Gemeindeparlamente sowie die Ortsbeiräte gewählt. Auch Bürgermeister- und Ausländerbeiratswahlen gab es.

2021 war die CDU bei den Kommunalwahlen in Hessen mit landesweit 28,5 Prozent stärkste Kraft geworden, die SPD war auf 24,0 Prozent der Stimmen gekommen, die Grünen auf 18,4 Prozent. Erst danach kam die AfD mit 6,9 Prozent, dann die FDP mit 6,7 Prozent und die Linken mit 4,0 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 50,4 Prozent.

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