Wahlen

Kommunalwahlen in Hessen haben begonnen

Lokalpolitiker entscheiden über Schulsanierungen und neue Supermärkte. Wer soll dafür in Hessen ein neues Mandat bekommen? Nun können die Bürger wählen.

Die Kommunalwahl in Hessen hat begonnen. Foto: Andreas Arnold/dpa
Die Kommunalwahl in Hessen hat begonnen.

Wiesbaden (dpa) - In Hessen haben die Kommunalwahlen begonnen: Seit 8.00 Uhr können alle Wahlberechtigten ihre Stimmen abgeben. Neben gut 4,2 Millionen Deutschen dürfen auch rund 430.000 EU-Ausländer ihre Kreuzchen machen. Die Wahllokale haben bis 18.00 Uhr geöffnet.

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Laut Landeswahlleitung geht es um die Mandate in den 21 Kreistagen sowie den kommunalen Parlamenten von 421 Städten und Gemeinden. Zudem sind rund ein Dutzend Bürgermeisterwahlen geplant, darunter auch die Kür des Oberbürgermeisters in der erst seit Anfang 2026 kreisfreien Stadt Hanau. 

Wochenlanger Wahlkampf für einen Wahlsonntag. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Wochenlanger Wahlkampf für einen Wahlsonntag. (Symbolbild)

Gleichzeitig werden in Hessen zum zehnten Mal auch die Ausländerbeiräte bestimmt. Laut Integrationsministerium bewerben sich insgesamt 2.086 Kandidatinnen und Kandidaten in 89 Gemeinden, Städten und Kreisen. 

Bei den Kommunalwahlen haben die Hessinnen und Hessen besonders viele Möglichkeiten. Jede Wählerin und jeder Wähler hat so viele Stimmen, wie es Sitze etwa im Ortsbeirat, Gemeinderat oder Kreistag gibt. Die Stimmen können an beliebige Kandidaten auf verschiedenen Wahllisten vergeben werden.

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