Lührmann und Nouripour sollen Grünen-Liste anführen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessischen Grünen wollen mit Anna Lührmann und Omid Nouripour an der Spitze in den Bundestagswahlkampf ziehen. Beide hätten in der zurückliegenden Legislaturperiode herausragende Positionen gehabt, sagte die hessische Co-Parteivorsitzende Kathrin Anders. Die hessische Liste für die Bundestagswahl im Februar 2025 soll am 14. Dezember in Marburg aufgestellt werden.