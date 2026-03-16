Boris Rhein fieberte mit Sohn Bruno mit - «Große Aufregung»

Frankfurt (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat zur Kommunalwahl mit seinem Sohn Bruno kräftig mitgefiebert. Dieser stellte sich im Frankfurter Stadtteil Nieder-Eschbach ebenso wie seine Mutter Tanja Raab-Rhein für die Christdemokraten zur Wahl. «Die Nervosität ist da sogar noch ein bisschen größer als bei einem selbst, wenn man zur Wahl steht», bekannte der Ministerpräsident. «Das ist schon ganz erstaunlich, wenn Kinder ja sozusagen auf dem Wahlzettel und dann am Abend auch zur Wahl stehen. Also da war große Aufregung in der Familie.»

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Einem Trendergebnis zufolge hat die CDU in Hessens größter Stadt Frankfurt gewonnen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes bekam die Partei am Sonntag 26,5 Prozent der Stimmen - 4,6 Prozentpunkte mehr als bei den Kommunalwahlen 2021. Die Grünen erhielten 21,0 Prozent (minus 3,6 Punkte), die SPD 16,7 Prozent (minus 0,3 Prozent) und die AfD 9,1 Prozent (plus 4,6 Punkte). 8,9 Prozent holte die Linke (plus 1,0 Punkte) und 4,7 Prozent die FDP (minus 2,9 Punkte).

Sicherheit, Sauberkeit und moderne Sportstätten als Themen

Der 23-jährige Bruno Rhein studiert Lehramt an der Goethe-Universität in Frankfurt und engagiert sich nach eigenen Angaben leidenschaftlich in der Politik. Zu seinen Themen gehören Sicherheit und Sauberkeit als «Grundlage für eine lebenswerte Stadt», wie es auf der Homepage der CDU Frankfurt heißt. Auch für den Neubau und die Sanierung moderner Sportstätten will sich der Sohn von Boris Rhein engagieren.