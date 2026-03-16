Wahlen

Grüne gewinnen die Kommunalwahlen in Kassel vor CDU und SPD

Die Grünen haben bei den Abstimmungen die Nase vorn - trotz Verlusten. Wie sieht es bei den anderen Parteien in der nordhessischen Großstadt aus?

Da die Bürger bei den hessischen Kommunalwahlen besonders viele Möglichkeiten haben, zieht sich die Auszählung aller Stimmen mehrere Tage lang hin. Foto: Andreas Arnold/dpa
Da die Bürger bei den hessischen Kommunalwahlen besonders viele Möglichkeiten haben, zieht sich die Auszählung aller Stimmen mehrere Tage lang hin.

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Grünen haben in Kassel die hessischen Kommunalwahlen trotz Verlusten im Vergleich zu einer früheren Abstimmung nach vorläufigen Ergebnissen gewonnen. Laut dem Trendergebnis des Statistischen Landesamtes kamen die Grünen in der nordhessischen Großstadt am Sonntag auf 22,4 Prozent der Stimmen. Das sind 6,3 Prozentpunkte weniger als bei den Kommunalwahlen 2021. 

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Damit liegen nun die Grünen in Kassel vor der CDU (21,7 Prozent, plus 2,5 Punkte) und der SPD (19,8 Prozent, minus 4,8 Punkte). Die Linke bekommt 14,5 Prozent (plus 3,3 Punkte), die AfD 12,1 Prozent (plus 6,5 Punkte) und die FDP lediglich 3,1 Prozent (minus 2,5 Punkte) 

Auszählungen ziehen sich noch länger hin

Das Trendergebnis bildet laut dem Statistischen Landesamt nur einen Teil der vergebenen Stimmen ab. Lediglich die Stimmzettel, bei denen Wähler mit einem Kreuzchen gleich eine ganze Wahlliste gewählt haben, sind hier schon berücksichtigt. Die Stimmzettel ohne ein Listenkreuz und etwa mit auf einzelne Kandidaten verteilten Kreuzen bleiben dagegen beim Trendergebnis noch außen vor. Sie werden in den Folgetagen ausgezählt.

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