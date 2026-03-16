Wahlen

Landeshauptstadt hat ausgezählt - CDU legt zu

Einen Tag nach der Landtagswahl liegt für Wiesbaden das vorläufige amtliche Endergebnis vor.

Nach den Kommunalwahlen in Hessen wird zuerst das Trendergebnis ermittelt, bei denen Bürger mit einem Kreuzchen ganze Wahllisten gewählt haben. Foto: Andreas Arnold/dpa
Nach den Kommunalwahlen in Hessen wird zuerst das Trendergebnis ermittelt, bei denen Bürger mit einem Kreuzchen ganze Wahllisten gewählt haben.

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für die Landeshauptstadt Wiesbaden liegt das vorläufige amtliche Endergebnis der Kommunalwahl vor. Demnach bekam bei den Stadtverordneten die CDU 26,5 Prozent der Stimmen. Das waren 3,0 Prozentpunkte mehr als bei der Abstimmung 2021. 

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Die Sozialdemokraten erhielten in Wiesbaden 22,3 Prozent (plus 2,0 Prozentpunkte) und die Grünen 15,2 Prozent (minus 6,2 Punkte). Die AfD bekam laut vorläufigem amtlichem Endergebnis 11,9 Prozent der Stimmen und damit weniger als beim Trendergebnis in der Wahlnacht, wo die Partei bei 12,7 Prozent lag.

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