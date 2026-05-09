Regierungsbildung im Südwesten

Grüne im Südwesten stimmen Koalitionsvertrag mit der CDU zu

Wochenlang verhandelten Grüne und CDU über eine Neuauflage ihrer Zusammenarbeit. Nun hat der Koalitionsvertrag die letzte Hürde genommen - allerdings nicht ohne Kritik.

Der Ministerpräsident und sein Nachfolger: Cem Özdemir soll das Amt am Mittwoch von Winfried Kretschmann übernehmen. Foto: Christoph Schmidt/dpa
Der Ministerpräsident und sein Nachfolger: Cem Özdemir soll das Amt am Mittwoch von Winfried Kretschmann übernehmen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Grünen haben den Weg für eine Neuauflage der Koalition mit der CDU frei gemacht. Auf einem Parteitag in Stuttgart stimmten die Delegierten mehrheitlich für die Annahme des Koalitionsvertrags. Es gab einige wenige Gegenstimmen. 

Bild

Auch die CDU hatte dem Vertrag auf einem Parteitag am Mittag zugestimmt. Damit ist der Weg für die dritte Auflage der grün-schwarzen Koalition in Baden-Württemberg frei. Grüne und CDU regieren in Baden-Württemberg seit 2016 gemeinsam, die letzten beiden Male unter Führung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der bei der Landtagswahl am 8. März nicht mehr angetreten war. 

Özdemir sprach von schmerzhaften Kompromissen

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zuvor hatte Özdemir vor den gut 200 Delegierten für die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen geworben und auch eingeräumt, man habe «schmerzhafte Kompromisse» eingehen müssen. Als Beispiele nannte er, dass die Grünen in den Verhandlungen den Posten der Landtagspräsidentin sowie das Verkehrs- und das Kultusministerium an die CDU abgeben mussten. 

Bild

Kritik am Vertrag kam von der Grünen Jugend, die die Vereinbarung als zu wenig ambitioniert bezeichnete. Der Vertrag sei in erster Linie ein Kompromisspapier, monierte der Landessprecher Jaron Immer beim Landesparteitag in Stuttgart. Man habe aber einen höheren Anspruch an grüne Regierungspolitik. «Wir müssen ehrlich sagen: Uns fehlen in dem Koalitionsvertrag ambitionierte Punkte.»

Vertrag soll am Montag unterzeichnet werden

Grüne und CDU hatten sich in wochenlangen und teils zähen Verhandlungen auf ein gemeinsames Regierungsprogramm für die kommenden fünf Jahre geeinigt. Das Vertragswerk ist mehr als 160 Seiten dick und beinhaltet unter anderem ein kostenloses und verpflichtendes letztes Kindergartenjahr. Außerdem will Grün-Schwarz am Ziel festhalten, dass Baden-Württemberg bis 2040 klimaneutral werden soll - fünf Jahre früher als im Bund. 

Bild

Der Vertrag soll am Montag offiziell unterzeichnet werden, dann will Özdemir auch die Ministerinnen und Minister der Grünen für die neue Landesregierung offiziell vorstellen. Am 13. Mai steht dann im Landtag die Wahl von Özdemir zum neuen Ministerpräsidenten an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Südwest-CDU stimmt Koalitionsvertrag zu
Parteitag

Südwest-CDU stimmt Koalitionsvertrag zu

Die Zustimmung galt als reine Formsache, eine Diskussion blieb vollkommen aus: Die Christdemokraten folgen der Parteiführung und heben die Hand für den neuen Koalitionsvertrag.

09.05.2026

CDU und SPD stimmen für Koalitionsvertrag in Rheinland-Pfalz
Regierungsbildung

CDU und SPD stimmen für Koalitionsvertrag in Rheinland-Pfalz

Stehende Ovationen für den künftigen CDU-Ministerpräsidenten Schnieder. Viel Applaus für Noch-Regierungschef Schweitzer - und Zustimmung zum Koalitionsvertrag. Aber nicht von allen.

02.05.2026

Parteien

CDU und SPD beschließen schwarz-roten Koalitionsvertrag

CDU und SPD haben auf Parteitagen den neuen schwarz-roten Koalitionsvertrag für Hessen abgesegnet. Bei einem der beiden künftigen Regierungspartner gelang das nur unter Bauchschmerzen.

16.12.2023

Parteien

CDU-Parteitag stimmt schwarz-rotem Koalitionsvertrag zu

Die geplante schwarz-rote Regierungskoalition in Hessen rückt näher: Die Landes-CDU spricht sich für den Koalitionsvertrag aus.

16.12.2023

Berlins SPD-Mitglieder stimmen für Koalition mit CDU

23.04.2023