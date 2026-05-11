Regierungsbildung im Südwesten

Grüne und CDU wollen Koalitionsvertrag unterzeichnen

Mehr als 160 Seiten ist das Vertragswerk dick, mehrere Wochen dauerte seine Entstehung. Jetzt soll der Koalitionsvertrag von Grünen und CDU die allerletzte Hürde nehmen.

Vorgestellt wurde der Koalitionsvertrag im Südwesten schon vergangene Woche. Jetzt kommen auch offiziell die Unterschriften darunter. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Vorgestellt wurde der Koalitionsvertrag im Südwesten schon vergangene Woche. Jetzt kommen auch offiziell die Unterschriften darunter. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nachdem Parteitage von Grünen und CDU dem Vertrag für die neue Regierungskoalition in Baden-Württemberg zugestimmt haben, wollen beide Seiten die Vereinbarung am Montag (12.00 Uhr) offiziell unterzeichnen. 

Bild

Unterschrieben werden soll der mehr als 160 Seiten dicke Koalitionsvertrag unter anderem vom designierten Ministerpräsidenten Cem Özdemir (Grüne) und seinem geplanten Stellvertreter Manuel Hagel (CDU), der Innenminister wird. Die Unterzeichnung findet im Haus der katholischen Kirche statt, wo sich Vertreter beider Parteien auch zu den Sondierungsgesprächen getroffen hatten.

Özdemir stellt auch Regierungsmannschaft vor

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bereits am Wochenende hatten Parteitage von Grünen und CDU dem Vertrag für die dritte Auflage von Grün-Schwarz in Baden-Württemberg zugestimmt. Die beiden Parteien regieren in Baden-Württemberg bereits seit 2016 gemeinsam.

Bild

Bei der Landtagswahl am 8. März waren die Grünen mit 30,2 Prozent knapp stärkste Kraft geworden, dicht gefolgt von der CDU mit 29,7 Prozent. Im neuen Landtag verfügen jedoch beide Parteien über jeweils 56 Mandate – eine ungewöhnliche Pattsituation. 

Kurz vor der Unterzeichnung stellt Özdemir das Team der Grünen für die neue Landesregierung vor (11.00 Uhr). Viele Personalien sind aber bereits bekannt, etwa dass die bisherigen Minister Danyal Bayaz (Finanzen), Thekla Walker (Umwelt) und Petra Olschowski (Wissenschaft) ihr Amt behalten sollen. Sozialminister soll der Parteilinke Oliver Hildenbrand werden. Noch nicht bekannt ist, wer das Bauministerium führen soll. CDU-Chef Hagel hatte sein Team bereits beim Parteitag am Samstag vorgestellt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Grüne und CDU stimmen Koalitionsvertrag im Südwesten zu
Nach Wahl in Baden-Württemberg

Grüne und CDU stimmen Koalitionsvertrag im Südwesten zu

Die Zustimmung galt als reine Formsache, nun ist die letzte Hürde genommen: Grüne und CDU in Baden-Württemberg haben den Koalitionsvertrag beschlossen - dazu kamen spannende Personalien ans Licht.

09.05.2026

Grüne im Südwesten stimmen Koalitionsvertrag mit der CDU zu
Regierungsbildung im Südwesten

Grüne im Südwesten stimmen Koalitionsvertrag mit der CDU zu

Wochenlang verhandelten Grüne und CDU über eine Neuauflage ihrer Zusammenarbeit. Nun hat der Koalitionsvertrag die letzte Hürde genommen - allerdings nicht ohne Kritik.

09.05.2026

Zu wenig ambitioniert - Grüne Jugend kritisiert Vertrag
Koalition mit der CDU

Zu wenig ambitioniert - Grüne Jugend kritisiert Vertrag

Für den Koalitionsvertrag mit der CDU mussten die Grünen einige Kompromisse machen, sagt auch Verhandlungsführer Cem Özdemir. Der Parteinachwuchs ist mit dem Ergebnis nicht zufrieden.

09.05.2026

Grüne und CDU wollen Koalitionsvertrag beschließen
Baden-Württemberg

Grüne und CDU wollen Koalitionsvertrag beschließen

Am Mittwoch soll Cem Özdemir im Landtag zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Vor dem Start der neuen Regierung im Südwesten steht noch eine Hürde an: Die Parteien müssen zustimmen.

09.05.2026

Grün-Schwarz stellt Koalitionsvertrag im Südwesten vor
«Grundsolides Schaffen»

Grün-Schwarz stellt Koalitionsvertrag im Südwesten vor

Wochenlang haben Grüne und CDU darüber verhandelt, nun sind die Ergebnisse bekannt: Was Grün-Schwarz in den nächsten fünf Jahren im Südwesten vor hat – und warum es am Ende immer ums Geld geht.

06.05.2026