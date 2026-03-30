Regierungsbildung im Südwesten

Grüne und CDU wollen am Dienstag erneut sondieren

Nach dem ersten formalen Gespräch über eine gemeinsame Zusammenarbeit von Grünen und CDU nach der Wahl herrschte eine Woche lang Funkstille. Nun kommt wieder Bewegung in die Sondierungsgespräche.

Wahlsieger Cem Özdemir (Grüne) gab sich zum Start der Sondierungen vor einer Woche wortkarg. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Wahlsieger Cem Özdemir (Grüne) gab sich zum Start der Sondierungen vor einer Woche wortkarg. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Drei Wochen nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg sollen die Sondierungsgespräche zwischen Grünen und CDU am Dienstag weitergehen. Die Parteien kämen in Stuttgart zu einem weiteren Sondierungsgespräch zusammen, teilten Sprecher mit. Eine Woche zuvor hatten sie sich zum ersten Mal zu förmlichen Gesprächen über die Bildung einer Regierung getroffen. Inhalte waren nach dem ersten Treffen nicht bekanntgeworden. Am Dienstag sind nach dem Treffen am frühen Abend Statements der Verhandlungsführer Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) geplant. 

Bei sogenannten Sondierungsgesprächen loten die Parteien aus, ob sie genügend Gemeinsamkeiten finden, um eine Landesregierung zu bilden. Vor dem Auftakt der Gespräche hatte es bereits mehrere informelle Treffen von Özdemir und Hagel gegeben.

Gelingt eine Annäherung, folgen üblicherweise Koalitionsverhandlungen. Dabei sprechen die Fachexperten der Parteien in kleinen Gruppen darüber, welche konkreten Pläne sie sich in dem Bereich vornehmen. Am Ende solcher Verhandlungen steht ein Koalitionsvertrag, in dem detailliert festgehalten ist, welche Vorhaben gemeinsam in den nächsten fünf Jahren umgesetzt werden sollen. Koalitionsverhandlungen können Monate dauern.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Landtagswahl am 8. März endete denkbar knapp: Die Grünen wurden mit Özdemir und 30,2 Prozent stärkste Kraft, die CDU folgte mit 29,7 Prozent. Im neuen Parlament kommen jedoch beide Parteien jeweils auf 56 Sitze – eine ungewöhnliche Pattsituation.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Grüne und CDU sondieren unter strengster Verschwiegenheit
Regierungsbildung im Südwesten

Grüne und CDU sondieren unter strengster Verschwiegenheit

Es sind Gespräche unter ganz neuen Vorzeichen, die nun in Stuttgart beginnen. Die CDU ist eine andere als vor fünf Jahren. Und es herrscht striktes Stillschweigen nach außen. Ein gutes Zeichen?

24.03.2026

Offiziell: Südwest-Sondierungen starten Dienstag
Gespräche von Grünen und CDU

Offiziell: Südwest-Sondierungen starten Dienstag

Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg war die CDU damit beschäftigt, ihre Niederlage zu verdauen. Zwei Wochen später steht nun fest, wann die Gespräche mit den Grünen beginnen.

22.03.2026

Südwest-CDU stimmt zu: Weg für Sondierungen mit Grünen frei
Baden-Württemberg

Südwest-CDU stimmt zu: Weg für Sondierungen mit Grünen frei

Jetzt kann es losgehen: Nach zuletzt hitzigem Wahlkampf und einer Pattsituation wollen CDU und Grüne in Stuttgart ausloten, ob sie gemeinsam weiterregieren. Für die CDU ist das kein leichter Schritt.

20.03.2026

Özdemir lädt CDU zu Gesprächen über neue Regierung ein
Neuauflage der Koalition

Özdemir lädt CDU zu Gesprächen über neue Regierung ein

Das erste offizielle Gespräch zwischen Grünen und CDU steht kurz bevor. Beide Seiten reden von Verantwortung. Wie schnell werden sie sich einig?

19.03.2026

Sondierungsgespräche zwischen Grünen und CDU deuten sich an
Regierungsbildung in BW

Sondierungsgespräche zwischen Grünen und CDU deuten sich an

Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg ist nur eine Koalition zwischen Grünen und CDU realistisch. Bislang schweigen sich beide Parteien weiter aus. Nun scheint es Bewegung zu geben.

18.03.2026