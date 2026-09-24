Entlastung der Wirtschaft

Grüne wollen Wirtschaft von Bürokratie entlasten

Die Grünen in Hessen schlagen ein Effizienzgesetz zum Bürokratieabbau vor. Berichtspflichten sollen nur bleiben, wenn sie sich als sinnvoll erweisen. Die Fraktion verweist auf andere Bundesländer.

Mathias Wagner stellt einen Entwurf für ein Effizienzgesetz vor. (Archivbild) Foto: Lando Hass/dpa
Mathias Wagner stellt einen Entwurf für ein Effizienzgesetz vor. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Kampf gegen Bürokratie hat die hessische Landtagsfraktion der Grünen vorgeschlagen, sämtliche Berichtspflichten auf den Prüfstand zu stellen. Fraktionschef Mathias Wagner stellte in Wiesbaden den Entwurf für ein Effizienzgesetz vor. Nur solche Berichts-, Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten, die sich bei der Überprüfung bis zum 31. Dezember 2027 als sinnvoll erweisen, sollten demnach bestehen bleiben. 

Der Ansatz sei umfassend, im Mittelpunkt stehe jedoch vor allem die Entlastung der Wirtschaft, erläuterte Wagner. Seinen Worten zufolge müssen Unternehmen künftig nicht mehr für die Abschaffung jeder einzelnen Regelung kämpfen. Die Frage müsse künftig lauten: «Ist das notwendige Bürokratie oder kann das weg?», sagte Wagner.

Laut dem Grünen-Fraktionschef ist in Nordrhein-Westfalen ein solches Gesetz schon auf dem Weg gebracht worden und in Baden-Württemberg in der Vorbereitung: «Was dort geht, wird wohl auch in Hessen möglich sein.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Grüne fordern radikalen Bürokratieabbau für Wirtschaft
Bürokratie

Grüne fordern radikalen Bürokratieabbau für Wirtschaft

Zeit, Geld und Nerven sparen: Hessens Grünen-Fraktion dringt auf eine Umkehr der Begründungspflicht bei Bürokratieabbau. Profitieren sollen die Unternehmen. Wie soll das im Detail aussehen?

18.05.2026

Wirtschaftsverbände machen Druck für Bürokratieabbau in EU
Entlastung für Unternehmen

Wirtschaftsverbände machen Druck für Bürokratieabbau in EU

Wie sollen Unternehmen in der EU von Bürokratie entlastet werden? Wirtschaftsverbände fordern: Die EU muss endlich ernst machen.

04.11.2025

Landesregierung verabschiedet Paket zum Bürokratieabbau
Verwaltung entschlacken

Landesregierung verabschiedet Paket zum Bürokratieabbau

Schon mit der Benennung eines Entbürokratisierungsministers hatte Hessen unnützer Bürokratie den Kampf angesagt. Nun folgt ein Bürokratieabbau-Paket. Welche Rolle spielt der Bürokratiemelder?

30.06.2025

Verwaltung

Gesetz für Bürokratieabbau - Wirtschaft will «Entrümpelung»

Gesetze, Vorschriften, Pflichten: Die Bürokratie in Deutschland ist immens. Die Bundesregierung kündigt mit großen Worten eine Entrümpelung an. Die Wirtschaft sagt: Das reicht noch lange nicht.

13.03.2024

Koalitionsvertrag

Grüne: Koalitionäre werden Bürokratieabbau nicht gerecht

15.12.2023