Grüne: Koalitionäre werden Bürokratieabbau nicht gerecht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die künftige schwarz-rote Regierungskoalition in Hessen wird laut Kritik aus den Reihen der Grünen ihrem selbstgesteckten Ziel des Bürokratieabbaus nicht gerecht. Laut dem Entwurf für den Koalitionsvertrag seien gleich zwei neue Ministerien geplant, wodurch neue Bürokratie aufgebaut werde, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Mathias Wagner am Freitag in Wiesbaden. Nachdem die Digitalministerin bislang mehr oder weniger eine Abteilung der Staatskanzlei gewesen sei, gebe es künftig ein eigenständiges Ministerium - mit all den nötigen Verwaltungsstrukturen.